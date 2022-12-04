Başkan Dündar, Senegal heyetini ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekonomik ve ticari temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Senegal Belediye Başkanları’ndan oluşan heyeti ağırladı.

Başkan Dündar, Türkiye ve Senegal arasında son yıllarda artan ekonomik ve ticari işbirliğini, kentler düzeyinde de geliştirmek adına önemli bir buluşmaya imza attıklarını söyledi. Türkiye’nin, son 20 yılda Afrika kıtasına yönelik ‘açılım" politikası ve kıtadaki ülkelerle kurduğu ilişkiler, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeler bazında başlattığı ticari, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri, yerel yönetimler düzeyinde de geliştirecek önemli bir buluşmaya imza attı.

Bir dizi ziyaretler için Bursa’ya gelen Senegal’in 7 şehrinin belediye başkanlarından oluşan heyet ile bir araya gelen Başkan Dündar, konuklarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Ziyarette Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Altepe de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Afrika Açılımı’nın Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine hız kazandırdığına vurgu yapan Başkan Dündar, “40’tan fazla Afrika ülkesinde büyükelçilik açıldı. Bu büyükelçilikler ile birlikte karşılıklı ziyaretler ve ilişkiler daha da arttı. Sizlerin Bursa’ya gelmesi de bu açılımın bir sonucudur. İki ülke arasında karşılıklı anlaşmalar yapılarak ticarette hedefler konuldu. Bu ticaret hacmini yakalamak ve arttırmak için yerel yöneticiler olarak bizler neler yapmalıyız. Türkiye büyük bir gelişim içerisinde. Bursa, ihracat noktasında çok iyi bir konumda. Bugün iki ülkenin yerel yöneticileri olarak karşılıklı neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Şehirler arasında işbirliğine elverişli iş kolları ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi noktasında verimli bir buluşma oldu” diye konuştu.

Senegalli heyet adına konuşan Ndiaganiao Belediye Başkanı Tening Sene ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi ziyaret etmesi ve iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecek adımları atması bizler için çok önemli. Senegal’de bütün inşaatları Türk firmaları tarafından yapılıyor. Bizler de ziyaretimizde gördük ki Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız burada çok mutlu şekilde yaşıyor. Bu bizi çok sevindirdi. Türkiye ziyaretimizde Birçok şehir ve belediye ile görüşmemiz gündemdeydi ancak bizler Bursa’yı tercih ettik. Bursa, ekonomisi güçlü. Ticari hacmi çok büyük. Bu ticaret hacmini Senegal’e de taşıyabiliriz.”