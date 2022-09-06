Başkan Dündar, projelerini TSYD üyelerine anlattı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TSYD Bursa Şubesi üyelerini kentin yeni yaşam alanı ‘Macera Bursa’da konuk etti. Dündar, projenin şehrin vizyon projelerinden olacağını dile getirdi.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi olan ‘Macera Bursa’ TSYD Bursa Şubesi üyeleri ile spor basınını ağırladı. Keyifli geçen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye başkan yardımcıları, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile dernek üyeleri ve spor medyasının mensupları katıldı.

233 bin çiçek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin, adrenalin tutkunlarının ve her yaştan Bursalıların sosyal alan ve aktivite ihtiyacına cevap verecek Macera Bursa’nın, ‘Çiçek Bahçesi, Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ ile çeşitli bölümlerden oluştuğunu aktardı. Dündar, park alanında; 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu çiçek bahçesi, masal dünyası, yürüyüş yolları, eğitici doğal çocuk oyun ve egzersiz alanları, tematik parkı ile kafeterya ve kent mobilyaları bulunduğunu söylerken, “Ayrıca; şehrimizin simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını, Hacivat-Karagöz, zürafa, sincap, kuğu gibi 20 farklı figürün bulunduğu tematik park da çocukların gözdesi olacak” diye konuştu.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de organizasyona ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Bursa’ya kıymetli bir eserin kazandırıldığını dile getiren Ekmekçi, özellikle çocuk ve gençlerin enerjilerini atabileceği alanın şehre bir katma değer sağlayacağını ifade ederken, “ Bizler TSYD üyeleri olarak Bursa’nın vizyon projelerini kamuya aktarma noktasında çaba sarf ediyoruz. Burası da Bursa için yeni bir macera. Dileriz bu son değil başlangıç ve diğer çalışmalar için de teşvik kaynağı olur” açıklamasını yaptı.