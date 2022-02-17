Başkan Dündar: “Biz, hizmet için varız”

Osmangazi Belediyesi, 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2022 yılında daha verimli çalışmalara imza atmak hedefiyle Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı düzenledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’nda belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle geçtiğimiz yılın faaliyetlerini masaya yatırdı. Toplantıya katılan birim müdürleri, 2021 yılında yapılan çalışmaların yanı sıra 2022 yılı hedefleriyle ilgili Başkan Dündar’a bilgi verdi. Birim müdürleri, yıl boyunca yapılan çalışmaları, hangi hedeflere ulaşıp, ulaşamadıklarını slayt sunum eşliğinde anlattı.

Osmangazi’deki hizmet çıtasını yükseltecek yeni projelerin de ele alındığı toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmaları belli bir program ve kurumsal kimlik çerçevesinde gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. “Kurumsal yapısı güçlü, büyük bir aileyiz” diyen Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve kurumsal kimliğiyle örnek alınan bir kurum olduğunu ifade etti. Osmangazi Ailesi olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Dündar, “Belediye olarak, gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Biz, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Osmangazi’ye hizmet için varız. Bütün enerjimizi, gücümüzü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için harcıyoruz. Bütçemizi ve insan kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, şehrimiz ve ülkemiz için üretim yapıyoruz” dedi.

Vatandaşa hizmet götürürken işlerin hızlı olmasına dikkat çeken Başkan Dündar, “Hizmetlerin sunumunda çalışmaların daha hızlı ve pratik olması için sürekli kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. Sistemli bir şekilde çalışınca ortaya güzel ve kaliteli işler çıkıyor. Gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her projemiz, yarışmalarda ödül alabilecek çalışmalar. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Şehrimize hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz” diye konuştu.