Başkan Dündar: “BAL-GÖÇ ile sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz”

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen kongrede göreve seçilen BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Dündar’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Balkan, BAL-GÖÇ’ün siyaset üstü bir yapıya sahip bir sivil toplum örgütü olarak Bursa’daki tüm yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından göç alan Bursa’da, BAL-GÖÇ’ün özellikle Balkan ülkelerinden göç eden insanların aynı çatı altında buluştuğu bir sivil toplum örgütü olarak bu coğrafyanın mozaiğini yansıttığını ifade eden Balkan, “Yönetim kurulumuzda Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinden Bursa’ya göç etmek zorunda kalmış soydaşlarımız bulunuyor. Bizler, ayrıştırıcı değil, farklı etnik kökenden insanların aynı çatı altında buluştuğu birleştirici bir yapıyız.” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin, Bursa’da en fazla Balkan göçmeni nüfusuna sahip bir ilçe olduğunu belirten Balkan, bu nedenle Osmangazi’nin kendilerindeki yerinin çok daha farlı olduğunu, bugüne kadar yürüttükleri çalışmalara verdiği destekler için Başkan Mustafa Dündar’ a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, belediye olarak ilçedeki tüm STK’larla güçlü işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bursa, bir göçmen şehri. Farklı coğrafyalardan, farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı ilçemizde, bizler de etnik ayrım gözetmeksizin toplumun her kesimine eşit hizmet ilkesi ile çalışıyoruz. Bu STK’lardan biri olan BAL-GÖÇ ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve kültürel faaliyetlerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni göreve seçilen Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Dündar, ziyaretin anısına Prof. Dr. Emin Balkan’a Orhan Gazi’nin miğferinin replikasını hediye etti.