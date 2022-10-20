Başkan dönüşümü tek tek anlattı

Gemlik’te deprem riskinin hat safhada olduğunu ve bunun yıllardır çeşitli otoriteler tarafından dile getirildiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, büyük depremin meydana geldiği 1999 yılından bu zamana kadar geçen sürede hiçbir belediye yönetiminin kentsel dönüşüm konusunda ilerleme kat etmediğini ve Gemlik Belediyesi olarak yaptıkları Gemlik Yeniden projesinin uzun emeklerin sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Gemlik’te pilot bölge olarak seçtikleri 23,5 hektarlık alanda uzun süren bir sosyolojik değerlendirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kentsel dönüşüm projelerinin dokuz ayrı basamaktan oluştuğunu ve ilk basamağı yapmadan diğerlerine başlanırsa eksik kalacağını vurgularken, “Hepinizin evine geldik ve fotoğraflarını çektik ve sizlere kentsel dönüşümü destekler misin diye teker teker sorduk. Yüzde 90 civarınız ben desteklerim ama beni mağdur etmeyin dedi. Ortalama yüzde 20 eksiltme bu desteği alabilmeye olanak sağlıyor" dedi.

"Komşularınız bile değişmeyecek”

Gemlik Belediyesi Kentsel Dönüşüm ofisinin beş aydır faaliyette olduğunu ve ön uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, görüşmeleri yüzde 20 eksiltme anlayışıyla sürdürdüklerini ama binanın yaşı, cephesi, mevkii gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak teklifte bulunduklarını, projeye ret veren vatandaşın sadece yüzde 8 seviyesinde olduğunu ve bu yüzde 8 in büyük çoğunluğunun boş arsası olan vatandaşlar olduğunu dile getirirken, “Meclisten bu projemiz oy birliğiyle geçti. Projemiz ile ilgili çok sayıda dedikodu ortaya çıktı. Projemiz yüzbinlerce metrekare konutu yüzde 20 ortalama eksiltmeyle ve yurttaşı mümkün mertebe olduğu yerde ve komşularınızı da değiştirmeden binaları dönüştürme amacı ile ortaya çıktı” diye konuştu.

"Sadece eski binayı yıkıp yeni binayı yapma projesi değil”

Gemlik Yeniden projesinin hep birlikte daha rahat alanlarda yaşama projesi olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, bölgeyi topyekûn kentsel dönüşüme sokmanın önemine değindi. Yapı stokunun çok eski olduğunu ve bu projeyle birlikte vatandaşın daha rahat alanlarda, nefes alarak yaşayacağını sözlerine eklerken, “İmzalanan ön uzlaşma tutanaklarının hukuken bir geçerliliği yok ama bize verdiğiniz desteği göreceğiz. Bu ileriki aşamalara geçmek için çok önemli. Bundan sonra devletin, inşaat şirketlerinin veya özel müteşebbislerin bu bölgede çalışma yapması için çaba göstereceğiz. Tüm etaplara birden başlamayacağız. Bugünkü inşaat maliyetleri üzerinden milyarlarca lira bir maliyet ortaya çıkıyor. Kentsel dönüşümün getirdiği yararlardan istifade etmeniz için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Ben sizi mağdur edemem”

Bu bölgede yaşayan vatandaşların çok daha iyi bir bölgede yaşam sürmeye hakkı olduğunu ve bölgede yaşayan yurttaşı yine aynı bölgede, eşit şartlarda yaşatacaklarını, kimseden bir kuruş para talep etmediklerine değinirken, “Bölgede bulunan dairelerimize değer katmak istiyoruz. Sahil olmasa bir metrekare yeşil alan yok, otopark sıkıntı, bazı sokaklara çöp arabası bile giremiyor. Bugün 300 - 500 bin Türk Lirasına satamadığınız evin değeri milyonlarca lirayla ölçülsün istiyoruz. Kentsel dönüşüm yasası çok net. Bir bölge kentsel dönüşüm alanına girdiği günden itibaren isterseniz kira yardımı veya ucuz faizli kredi yardımını devlet yapıyor. Bu işte hiç sorun yok. Bütün bu desteklerden de istifade edeceksiniz. Derdimiz, bu bölgeyi çok sayıda yurttaşın yararına olacak şekilde dönüştürmeye çalışmak. Ben bunu asla dayatmam sizde niyetimin iyi olduğunu anlayın” diye konuştu.

Bölgede yaşayan tüm yurttaşları ön uzlaşma ofisinde görüşmelere çağıran Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, vatandaştan gelen tüm soruları teker teker cevapladı.