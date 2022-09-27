Başkan Dönmez: “Kaliteden asla ödün vermedik”

‘Yemediğimizi yedirmiyoruz’ ilkesiyle hazır yemek ve catering sektöründe faaliyet gösteren Yankı Yemek Sanayi, 2021 yılının son çeyreği ve 2022 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyona rağmen hijyen, sanitasyon ve kalite anlayışından asla taviz vermeyerek sektöre örnek oldu.

Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, son bir yılda yaşanan gıda enflasyonunun sektöre yansımalarını değerlendirirken, tüm olumsuzluklara rağmen kaliteli yemek üretimini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Geçen yıl ekim ayında başlayan ve bu yıl haziran ayına kadar süren enflasyonun sektörü adeta çaresiz bıraktığını vurgulayan Dönmez, haziran, temmuz ve ağustos aylarında tarla ürünlerinin piyasaya girmesinin de gıda fiyatlarının ateşinin bir miktar düştüğünü böylece sektörün biraz nefes aldığını kaydetti.

Tüm sektör firmaları gibi Yankı Yemek olarak süreci, sabrederek, daha çok çalışarak, kötü günlerin geride kalacağına inanarak, daha az kâr elde ederek, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinden asla ödün vermeden atlatma yoluna gittiklerini, bunda da başarılı olduklarını ifade eden Coşkun Dönmez, şöyle konuştu:

"Aylık, haftalık, hatta günü birlik artan gıda fiyatları belimizi büktü. Müşterilerimize fiyat veremez duruma geldik. Yankı Yemek olarak diğer sektör firmaları gibi adeta sınav sürecinden geçtik. Ancak, sektör gıda enflasyonunun bir nebze azalması ile kendini toparladı. Yükselen maliyetlere rağmen firmamızın en temel ilkelerinden birini oluşturan kaliteden asla vazgeçmedik. En kötü dönemde bile müşterilerimize, besin değeri yüksek, lezzetli yemekler sunduk. Beyaz etten, kırmızı ete, yağdan süt ürünlerine kadar Türkiye’nin en kaliteli firmalarıyla çalışarak kaliteden asla ödün vermediğimizi gösterdik."

Yankı Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, açıklamasında faaliyet alanlarına da değinerek, taşıma yemek, yerinde yemek üretim hizmeti, açık alan etkinlikleri yemek hizmeti ve EDT (Ev dışı tüketim) olmak üzere 4 dalda müşterilere hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.