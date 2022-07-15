Başkan Davut Gürkan: "15 Temmuz milli iradenin vücut bulmuş halidir"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi ve arkasından milletin dünyaya örnek bir şekilde sergilediği ferasetli duruşun altıncı yıldönümünde yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ihanet girişiminin halkın topyekûn direnişiyle püskürtüldüğü 15 Temmuz gecesinde aziz milletin vatanına, bayrağına ve devletine kastedenlere karşı gösterdiği kararlı duruşun asla unutulmayacak bir demokrasi dersi olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük dayanağının millet iradesi olduğunun tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğine vurgu yapan Başkan Gürkan, “Yakın tarihimizde yaşanan darbe girişimlerinde vesayetçi zihniyetlerin yok etmek istediği milli irade, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanlara dökülen aziz milletimizin ferasetinde vücut bulmuştur. Aziz milletimiz o gece istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, gözü dönmüş hainlere canını siper ederek zulmün pençesine teslim olmayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Türk Milleti’nin cesareti, esarete karşı, vatan ve hürriyet aşkıyla Malazgirt’te, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda nasıl ete kemiğe büründüyse, 15 Temmuz’da da öyle olmuştur. Bu milletin, varlık ve yokluk mücadelesinin en önemli halkalarından birisi olan bu destansı direnişi unutturmamak görevimizdir" dedi.

O gece yaşananların, darbecilerin milletçe püskürtülmüş olmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten Gürkan, "Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a bu onurlu mücadeleyi vererek Güçlü Türkiye hedefinin önünü açan aziz milletimize, şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.