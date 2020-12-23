Başkan Cömez: "CHP’deki taciz olaylarını hayretle takip ediyoruz”

CHP Osmangazi teşkilatında yaşanan taciz skandalı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ”Basına yansıyan taciz iddiaları çok vahim. Asıl vahim olan ise, bu iddialar karşısında çıkıp, ’Olay 3 yıl önce oldu. Özür dilendi, barışıldı’ şeklinde açıklama yapılmasıdır. Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar. En çok da anlamadığım iki kadın milletvekilinin bu yaşananlara duyarsız kalmasıdır" dedi.

Bursa gündemine bomba gibi düşen ve Türkiye genelinde de büyük yankı uyandıran CHP Bursa Osmangazi teşkilatındaki taciz haberlerinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Ufuk Cömez, “Medyaya yansıyan taciz haberleri bizi şok etti. Bu kadar da olmaz dedirten olaylar zinciri karşısında CHP’den gelen açıklama, güler misin ağlar mısın dedirten cinstendi. Telefon mesajlarıyla iddiaya yer bırakmaksızın ortaya çıkan taciz skandalına CHP’nin, ’3 yıl önce oldu’ savunması bizleri hayrete düşürdü. Kadın vekiller ne yapar? Siyasi çıkarlar için hesap yaptınız. Sizin siyasi hesaplarınız genç bir kızın taciz edilmesinden çok daha önemliydi. Ya o taciz edilenler sizin kızınız, kardeşiniz olsaydı yine tepkisiz kalır mıydınız? Siz hesap sormak yerine hesap yaptınız. Siyasi çıkarlarınız için her şey mubah mı? Keşke o zaman ve o vakitte il ve ilçe başkanlığı seçimleri için hesap yapacağınıza, tacizcilerden hesap sorsaydınız” dedi.