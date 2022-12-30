Başkan Çevikel: "Yeni yılda diğer enerji kalemlerine de destek bekliyoruz"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hükümetin sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesinin hem sanayiciler, hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu açıkladı.

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gidilmesi ile ilgili şunları söyledi:

“Sanayi üretiminde temel giderlerde en yüksek kalem olan ve sürekli artan elektrik fiyatları, maliyetlerin de yükselmesine sebep oluyordu. Bu açıdan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesi, iş dünyamız adına oldukça isabetli bir karar olmuştur. İç piyasada enflasyonla mücadele konusuna olumlu yönde etki edeceğine inandığımız bu gelişme, aynı zamanda üretici ve ihracatçılarımız içinde pozitif katkı sağlayacaktır. Bu olumlu gelişmeyle birlikte yeni yılda sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Şu anki enerji krizi, aynı zamanda bir ‘enerji dönüşümü’ krizidir. Güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik gibi önemli yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetleri de arttı. Baktığımızda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş birçok ülke, enerji tasarrufu konusunda politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başladı. Hükümetimize aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyor, yeni yılda enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamızı sağlayacak yeni politikaları devreye almalarını temenni ediyoruz. Daha fazla üretim ve yatırımın önünü açacak bu tür adımları destekliyor ve devamını diliyoruz.”