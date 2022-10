Başkan Burkay: "TOGG, otomotiv endüstrimizin geleceğine yön verecek"

Oda Hizmet Binası’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Burkay, BTSO’nun 133 yıllık tarihine yakışan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi. BTSO’nun 51 bini aşkın üyesi ile tek vücut olmayı başardığını ifade eden Başkan Burkay, “Üyelerimizi merkeze alan anlayışımız ve çözüm odaklı çalışmalarımız birçok meslek komitesinde seçimlere tek liste ile gidilmesinin önünü açtı. Birden çok listenin yer aldığı komitelerde ise projelerin yarıştığı bir süreç yaşadık. Yeni dönemde 70 meslek komitesinde sektörlerini temsil edecek olan 155 meclis üyemizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

BTSO’nun geride kalan 9 yılı aşkın süreçte çok başarılı projelere imza attığını belirten Başkan Burkay, “Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da rol model olan projeleri hayata geçirdik. Şu anda Özbekistan’da TEKNOSAB model alınarak iki yeni endüstri bölgesi inşa ediliyor. BTSO olarak projelerimizle Bursa’yı yeni ekonomi olarak tarif edilen önümüzdeki sürece hazırlıyoruz. Kentimizin güçlü olduğu konvansiyonel alanlar yerini artık yeni teknolojilere bırakıyor. Bizim de mutlaka bu alanlarda ileri teknoloji ürün gamına sahip olmamız gerekiyor. Bu noktada şirketlerin dönüşümünü sağlayacak mükemmeliyet merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerine ihtiyacımız var. BTSO çatısı altında biz bu yatırımları yaptık. 16 makro proje hedefi ile çıktığımız yolda BUTEKOM’dan Bursa Model Fabrika’ya kadar 60’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik” dedi.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İş dünyamız zor bir dönemden geçiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayan pandemi sonrası hizmet ve yiyecek-içecek sektörlerinin dışında birçok sektörde işler beklentilerin aksine olumlu seyretti. Ancak bu yılın son çeyreği ile birlikte dünyada oyun değişiyor. Bütün dünya, maliyet ve talep kaynaklı olmayan, büyük oranda enerjinin yol açtığı bir enflasyonla karşı karşıya. Bu sürecin nasıl yönetileceği ile alakalı belirsizlikler var. Burada bizim risklerimiz olduğu kadar avantajlarımız da var. Bu avantajları ancak KOBİ’lerimiz güçlü olursa değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile iki kez bir araya geldik. Enflasyon muhasebesi, işletme sermayesi ihtiyacına yönelik KGF destekli kredi paketlerinin oluşturulması gibi bir dizi destek talebimizi aktardık. En kısa zamanda bu desteklerin birer birer hayata geçeceğini temenni ediyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Dış ticaretteki daralma istihdamda da birtakım sıkıntılara yol açabilir. Pandeminin ilk döneminde devreye alınan kısa çalışma desteği ile ilgili de taleplerimiz var. Bu süreci tıpkı pandemide olduğu gibi proaktif bir yönetim anlayışıyla, meclis ve komite üyelerimizle birlikte atlatmamız gerekiyor. Kriz Türkiye’nin değil dünyanın krizi. Burada insan kaynağımızı merkeze koyarak, doğru politikalar eşliğinde ülkemizin sürecin pozitif ayrışan ekonomileri arasında yer alması için var gücümüzle çalışacağız.”

“TOGG büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı. Türkiye’nin sembol projelerinden TOGG’u “Yerli ve Bursalı” olarak tanımlayan Başkan Burkay, “İlk günden bu yana projenin Bursa’ya gelmesi için hep birlikte var gücümüzle çalıştık. Son 9 yıllık dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleri TOGG’un Bursa’ya gelmesindeki en önemli etkenler oldu. BUTGEM’de TOGG bünyesinde istihdam edilecek gençlerimizi eğitiyoruz. TOGG, yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak. Bu yatırım, Bursa’nın ülkemizin sanayi ve ihracat merkezini daha da güçlendirirken, otomotiv endüstrisinde gelecek 50 yılımıza da yön verecek” diye konuştu.

Başkan Burkay bir kentin veya bir ülkenin sürdürülebilir gelişimi için doğru mekânsal planlamaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Sanayiden turizme kadar mevcut alanlarda doğru planlama yapılmamasının gelir kaybına yol açacağını vurgulayan Başkan Burkay, “Sadece Bursa’nın değil ülkemizin kaynakları kısıtlı. Bu kaynakları doğru kullanmamız lazım. Bursa’nın toplam yüzölçümü içinde yalnızca binde 8’i sanayi alanı. Bunun da yarısı plansız sanayi alanları. Sadece planlama yapmak lazım. Biz bu noktada her türlü göreve hazırız. Bursa’nın problemlerini çözecek olan her türlü projenin en büyük destekçisi BTSO’dur. Biz bu kentin sadece sanayisini değil turizmini, ticaretini, sağlığını, bilişimini şehrin ekonomisini temsil ediyoruz. Bu coğrafyayı daha yaşanabilir kılacak her türlü dönüşümün merkezinde Bursa iş dünyası vardır. İş dünyamız her zaman Bursa’nın faydasına olan her projeye tam destek vermiştir. Bu kenti dönüştürecek olan her büyük projenin altında da BTSO’nun imzası vardır. Burada bir şey konuşulduğunda bir iddia değil realitedir. Bu dönüşüm olacaksa, bu projeler hayata geçecekse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO tarihinde sayısız başarılarla anılacak bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Nitelikli üretimden istihdama, ihracattan hizmet sektörüne kadar hayata geçirilen makro projelerin iş dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uğur, “Şimdi 155 meclis üyemizle birlikte Bursa’yı daha güçlü yarınlara taşımak adına yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bu dönemde artan üye sayısı ve ekonomide yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak meslek komitelerimizin sayısının 63’ten 70’e yükselmesi de BTSO’da hizmet bayrağının daha ileriye taşınmasında büyük rol oynayacak. Üyelerimizin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabileceği ve sektörlerin daha etkin temsilinin sağlanacağı yapılanmasıyla Odamız, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıları da artıracaktır” dedi.