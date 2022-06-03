Başkan Aydın’dan İYİ Partili Özel’e sert tepki

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Haziran ayı meclis toplantısı bitiminde isim vermeden İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel’in sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, “Bir tane yalan makinesi almam lazım. Korkuyorum o yalan makinesi de bozulur" dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel’in sosyal medya paylaşımları sonrası Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, takip ettikleri bazı projeleri zamanından önce açıklamamaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, Özel’i söz konusu projeleri kendisinin girişimleriyle yapılıyormuş gibi göstermekle suçladı. Özel’in sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Başkan Aydın, "Bir tane yalan makinesi almam lazım. Korkuyorum o yalan makinesi de bozulur. Sosyal medyada bir şey paylaşmıyoruz. Kesinleşmeden açıklamıyoruz. Altınordu Spor Kulübü buraya geldi, müracaat etti. Bakanlık’tan önce kamu yararı kararı aldırması gerekiyordu. Spor Bakanlığından bu kararı aldırdı. İzinlerini aldılar. Ama bazı arkadaşlar, ilçe başkanı çıkıp ’İYİ Parti geliyor, biz yapacağız, partinin ismini de söylüyor, bu konuda ilk müjdeyi verelim’ diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Buna benzer şeyleri tekrarlıyor bu arkadaş. Et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen. Kendisi anlamıyor herhalde biz bunu anlatalım” diye konuştu.