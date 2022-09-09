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Başkan Aydın’dan İhlas Haber Ajansına plaket
Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali’nde görev alan alan İhlas Haber Ajansı ekibine plaket verildi.
BURSA 09.09.2022, 23:15
Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali’nde görev alan alan İhlas Haber Ajansı ekibine plaket verildi.
Üç gün süren etkinliklerde görev alan İHA ekibine Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından teşekkür plaketi verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali’nde bizlerin çalışmaları Türkiye’ye aktaran başta İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve İHA muhabiri Fatih Ak olmak üzere bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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