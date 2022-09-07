Son Dakika
Başkan Aktaş, zabıtanın 196’ıncı yılını telsizle kutladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ıncı yılı nedeniyle ‘telsizden yaptığı anonsla’ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.
BURSA 07.09.2022, 10:52
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ıncı yılı nedeniyle ‘telsizden yaptığı anonsla’ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.
Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 196. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir mesai harcayan zabıta personelini ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanlığında personelle birlikte pasta kesen Başkan Aktaş, daha sonra telsizden anons yaparak, zabıta personelini tebrik etti. Yurt dışında olması nedeniyle kutlama etkinliklerine katılamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
22
az bulutlu
Sayfalar Tümü