Başkan Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştı
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, KURBAN BAYRAMI’NIN BİRİNCİ GÜNÜ NİLÜFER İLÇESİNDE HAYIRSEVERLER TARAFINDAN YAPTIRILAN ABDÜRRAHİM DEĞER CAMİİ’NİN AÇILIŞINA KATILARAK VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü Nilüfer ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Abdürrahim Değer Camii’nin açılışına katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü hayırsever Abdürrahim Değer ve çocukları tarafından Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi’nde yaptırılan caminin açılışına katıldı. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile birlikte cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, cami çıkışında cemaate pilav ve helva ikramında bulundu.
Kurban Bayramı’nın Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden eden Başkan Aktaş, “Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Bayramın birinci günü itibariyle kurban ibadetimizi yerine getirmeye başladık. Bizler de değerli büyüğümüz ve evlatlarının Nilüfer ilçesine kazandırdığı güzel camide Cuma namazını kıldık. Abdürrahim Değer ve evlatlarına bu hizmetlerinden ötürü gıpta ettik. Bölgenin ihtiyacını karşılayan bir eser olmuş. İnşallah burada insanlar ibadetlerini yaparken, dinledikleri vaazlarla ve aldıkları eğitimlerle de kendilerini yetiştireceklerdir. Hem Bursa hem de Nilüfer ilçesi adına hayırseverimize teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
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