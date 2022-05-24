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Başkan Aktaş, Türk devletinden gelen gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Genç Kültür Elçileri Buluşuyor’ programı için Bursa’da bulunan 7 Türk devletinden gelen gençlerle buluştu. Bursa buluşmasını değerlendiren genç kültür elçileri, hepsinin ortak hayali olan Türk dünyasının birliği için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

BURSA 24.05.2022, 09:33
Başkan Aktaş, Türk devletinden gelen gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Genç Kültür Elçileri Buluşuyor’ programı için Bursa’da bulunan 7 Türk devletinden gelen gençlerle buluştu. Bursa buluşmasını değerlendiren genç kültür elçileri, hepsinin ortak hayali olan Türk dünyasının birliği için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bursa Büyükşehir Belediyesi, TİKA, ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) destekleriyle İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Kurulu (Genç İSDB) tarafından düzenlenen “Genç Kültür Elçileri Buluşuyor” programı tamamlandı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilen 18-25 yaş aralığındaki akademik donanıma sahip 21 genç kültür elçisi, programın son akşamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Fidan Han’daki gençlik buluşmasına kültür elçileriyle birlikte yaklaşık 200 genç katıldı. Türk Devletlerinden gelen gençlerin şiirler ve geleneksel şarkılarını seslendirdiği buluşma sohbet havasında geçti.

Önce birlik olmalıyız

Bursa’nın bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu ve bu unvanın bir yıl boyunca Bursa’da kalacağını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Türk dünyasının birliği adına gençlerin yapacağı çalışmaların çok daha büyük önem taşıdığını söyledi. Dünyada farklı birlikler, farklı organizasyon olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu birlikler ne kadar güçlü olursa, sizin ülke olarak sözünüz daha fazla geçer, etkileşiminiz daha fazla olur. Nihayetinde bu birlikteliklerden kültür, turizm ve ekonomi adına çok ciddi çıkarımlar sağlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti bir Türk devletidir ama biz daha Özbekistan’la, Azerbaycan’la, Kazakistan’la, Kırgızistan’la buluşamamışız. Dolayısıyla gerçekten bu noktada çok kat edeceğimiz mesafe var. Bir yıl sonra sizin kültür elçiliği göreviniz de bitecek. Ama ben çok güzel şeyler yapacağınıza eminim. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak için çok güzel bir fırsatınız var. Her bir tarafa savrulmuş Türk dünyasının birliğe şiddetle ihtiyacı var. Ülkelerin menfaatleri doğrultusunda farklı ülkelerle irtibatı olabilir. Türk dünyasının da farklı ülkelerle irtibatı olacaktır. Ama öncelikle Türk dünyasının kendi içinde irtibatlı olması gerekir” diye konuştu.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) Başkanı Furkan Alper Sonkaya da 2005 yılında kurulan birliğin 66 ülkeden 354 sivil toplum kuruluşu üyesiyle önemli bir uluslararası kurum haline geldiğini söyledi. Son yıllarda Türk dünyasında olumlu gelişmeler yaşandığını, Türk Devletleri Teşkilatı’nın da İstanbul zirvesinde kurulduğunu belirten Sonkaya, “Bu zirvede Türk Dünyası 2040 vizyonu da ilan edildi. Her ne kadar günümüzdeki siyasetçilerin, karar alıcıların üzerine büyük bir sorumluluk yüklense de hedef yıl 2040 olduğu için aynı zamanda gençlerin üzerine de büyük bir görev düşüyor. Biz de bu açıdan gençler olarak neler katabiliriz diyerek bu projeyi hayata geçirdik. Bursa’da yaptığımız çalıştayda da hepimizin ortak hayalinin Türk dünyasının birliği olduğunu gördük. Bu hayalin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Daha sonra tek tek söz alan kültür elçileri, Bursa programı çerçevesinde yaptıkları çalışmaları ve Bursa’ya dair izlenimlerini anlattı.

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