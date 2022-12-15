Başkan Aktaş, Dünya Kupası heyecanını gençlerle yaşadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Fransa-Fas maçını Görükle’de bulunan Gençlik Merkez’inde gençlerle izledi. Alinur Aktaş’ın maç sırasında oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Aktaş, maç sonrasında gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 2022 Dünya Kupası’nda finale çıkan son takımın belli olacağı Fransa-Fas yarı final karşılaşmasını Görükle Gençlik Merkez’inde gençlerle izledi. Zaman zaman kritik pozisyonların yaşandığı maçta Alinur Aktaş’ın da oldukça heyecanlı olduğu görülürdü. O renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Fransa’nın Fas karşısında 2-0 kazanarak finale çıktığı maç sonunda Aktaş, gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirirdi. Önümüzdeki günlerde oynanacak Arjantin-Fransa final maçını da hep birlikte izleyeceğinin müjdesini gençlere duyurdu.