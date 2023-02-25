Başkan Aktaş, Bursa’da depremzedeleri ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgesinden Bursa’ya gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Deprem felaketini yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, çocuklara da oyuncak dağıtarak yüzünü güldürdü.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a çekilen Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ederken Bursa’ya getirilen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Bursa’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti. İlk olarak 190 vatandaşın konakladığı Gülruh Hatun KYK Yurdu’nu ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, ailelerle tek tek sohbet ederek ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy’un hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş çocuklara da oyuncak dağıttı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra 160 kişinin misafir edildiği Malhun Hatun KYK Yurdu’ndaki depremzede vatandaşlarla buluştu. Ailelerle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Aktaş, çocukları da çeşit hediyelerle sevindirdi.

“Aslan düştüğü yerden kalkar”

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. Gerekli dersleri çıkartarak devlet ve millet el ele vererek ayağa kalkacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Geçiş süreci zor olacaktır. Anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Sizlerin inancınızla hepsini aşacağız. Vefat edenleri geriye getirmek mümkün değil. Ama geride kalanlara güzel bir gelecek hazırlamalıyız. Aslan düştüğü yerden kalkar. Temennimiz deprem etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede tekrar ayağa kaldırmaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep’ten sonra Hatay’da görevlendirildik. 600 civarında personel ve 200 civarında iş makinemiz hala görevinin başında. Konteyner kentler kuruyor, kanalizasyon yapıyor, tuvaletleri hazırlıyoruz. Mahalle mahalle sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Hayatı normale döndürebilmek için ekip arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

“El birliğiyle sıkıntıları aşacağız”

Şehirlerin tekrar ayağa kaldırılmasıyla buraya getirilen vatandaşların tekrar memleketlerine döneceğini anlatan Başkan Aktaş, “O bölgenin de her zaman hareketli olması ve nüfusunun eskisi gibi olması gerekir. Hayata tutunarak Allah’tan güç alabilmek önemlidir. İnşallah bundan sonra kaçak binalara izin vermeyeceğiz. Binalarımız daha sağlam olacaktır. El birliğiyle bu sıkıntıları aşacağız. Devletimiz güçlü bir devlet. Tüm birimlerimiz seferber oldu. Buradaki ortam elbette evinizi gibi olmayacaktır. Ama kalınan odalara ve çıkarılan yemeklere dikkat ediliyor. Kardeşlik Mağazası’na uğrayarak ihtiyaçlarınızı ücretsiz karşılayabilirsiniz. Birer fotoğrafla başvurarak da ulaşımdan ücretsiz yararlanabilirsiniz. Diğer taraftan AFAD koordinasyonunda buradan o bölgeye malzemeler gönderildi. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tekrar hepinize geçmiş olsun. Rabbim zorunuzu kolay kılsın” diye konuştu.