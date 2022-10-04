Başkan Aktaş, 4 aylık kediyi sahiplendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde 4 aylık yavru bir kediyi sahiplendi. 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 10 bin sokak hayvanının sağlığına kavuşturulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Allah’ın yarattığı her can değerli ve kıymetlidir. Vatandaşlarımızı sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ile beslenmesinden, yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, mahalle gönüllüleri, STK ve Bursa Barosu temsilcileriyle birlikte Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini ziyaret etti. Hayvanseverlerin çalışma ve taleplerini dinleyen Başkan Aktaş, daha sonra form doldurarak 4 aylık tekir cinsi yavru bir kediyi sahiplendi. Yavru kedinin tedavi süreci hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, sol patisinde burkulma ve sinirlerinde zedelenme olan minik kediyi kucağına alıp sevdi.

“10 bin sokak hayvanına tedavi imkanı”

Başkan Aktaş, hayvan haklarının farkında olduklarını ve yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturduklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Sahipsiz sokak hayvanları tedavi merkezlerimizde 2022’nin başından bu yana 2 bin 394 adet tedavi, 3 bin 329 adet parazit uygulaması, bin 817 adet kısırlaştırma, bin 785 adet aşı ve 52 adet acil müdahale olmak üzere toplamda 10 bin civarında tedavi gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarını sağlıklarına kavuşturduk. Belirlediğimiz 139 noktada ‘haftada 2 kez olacak şekilde’ düzenli besleme ve alan temizliği yapıyoruz. Ayrıca veteriner hizmetleri şube müdürlüğü personelimiz, gönüllü hayvanseverler ve ilgili STK’larla birlikte yıl içerisinde besleme programları uyguluyor. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanlarımızın beslenmesi için 45 ton civarında mama harcandı. Ayrıca havaların soğumasıyla birlikte yine can dostlarımızın barınması ve beslenmesi için 17 ilçemizde ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 60 adet kedi ile köpek kulübesi konuldu. Bu kulübeleri de çevreye atık olarak bırakılan malzemelerden üreterek, çevre kirliliğini önlemek adına ileri dönüşümler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Özellikle okullarda hayvan sevgisi noktasında bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, “Yeni tedavi merkezi, ihale sebebiyle bir miktar gecikti. Onun da hayata geçmesiyle daha güzel işler yapacağız. STK’ların bir de nöbetçi veterinerlik uygulaması talebi oldu. Hayata geçirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Duyarlı davranan herkese teşekkür ediyorum. Allah’ın yarattığı her can değerli ve kıymetlidir. Vatandaşlarımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gördükleri eksik ve aksaklıkları belediyemize bildirmelerini istiyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.