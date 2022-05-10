Başkan Acar: "Tüm eğitim kurumları engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmelidir"

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Engelliler Haftası sebebiyle yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Engelliler Haftası bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu hafta oldukça önemlidir. Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir.”

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin vatandaşlarına verdiği değerle ölçüldüğüne dikkat çeken Acar, “Bir devlet, bütün vatandaşlarını kucaklayabiliyor. Onların hayat kalitesini yükseltiyor ve sıkıntılarını giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, onların hayat şartlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamalıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da kavuşturulmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü ve kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Engelliler Haftası’nın, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını dilerken tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz" dedi.