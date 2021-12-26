Başkan Acar: "Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Razaman Acar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 85’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkı sağlayan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Acar mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Hayatı boyunca medeniyet değerlerimiz, vatanımız, istiklal ve istikbalimiz için duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer alan, millî mücadelenin tüm Anadolu’ya yayılması için gece gündüz demeden canla başla çalışan, şiirleri ve etkili hitabeti ile millî bilincin uyandırılmasına büyük katkıda bulunan, şiirleriyle istiklal mücadelemize ruh, bu günümüze ilham veren, zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, milletimizin ruh ve maneviyatını yüksek düzeyli ifadelerle sanat ve edebiyatta temsil edip yansıtan; düşünceleri, duygu dünyası, tasavvuru ve yaşantısıyla millet kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yılında rahmetle minnetle anıyoruz.”

“Mehmet Akif, ailesinden aldığı edeple, göğsünde taşıdığı imanla, mücadele karşısında gösterdiği haysiyetli duruşla, insani ilişkilerde herkesin şahit olduğu dürüst kişiliğiyle günümüze ilham verecek bir değerdir.” diyen Başkan Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fikrî derinliği, estetik birikimi ve karakteriyle sahici bir aydın, ilim adamı, muharrir ve şairdir. Bir entelektüel olarak düşüncelerini sadece şahsiyetiyle kaynaştırmamış, ayrıca milletin his ve benliğiyle bütünleşerek bir millî kimlik ve kişiliği hakkıyla temsil etmiştir. Ersoy, milletin irfanı, ruhu, benliğiyle kültürüyle bütünleşmiş bir kişiliktir. Hiçbir beşer gücünün kaldırmaya takat getiremeyeceği zorlu zamanlarda bile kadim medeniyetimizin değerlerine yaslanan şiiri, insanımızın ruhunu alevlendiren ateş olmuştur. Mehmet Akif, kahraman askerlerimize “Korkma” diyerek şöyle seslenir: “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.”

Eğitim-Bir-Sen’in Asım’ın Nesli’ne verdiği değeri vurgulayan Başkan Acar, “Millî mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adayan Ersoy, sadece İstiklal Marşı ve Çanakkale Destanı’nın şairi değil, aynı zamanda inandığı değerler uğruna her şeyi göze alan bir dava adamıdır. İşgale uğrayan vatan toprakları karşısında ‘kim var’ demeden harekete geçmiş, bütün kudretiyle seferber olmuş, ömrünü vatanın kurtuluşuna adamıştır. Milletin geleceğinin garantisi olarak ideal bir nesil tasavvuru hayal etmiş, ‘Asım’ üzerinden bir reçete yazmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘Asım’ın Nesli’ni yetiştirme bilinciyle mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletin vicdanı İstiklal Şairimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.