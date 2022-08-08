Başkan Acar, “Eğitim çalışmalarının banka promosyonları revize edilmelidir

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitim çalışanlarının banka promosyon anlaşmalarının güncellenmesi taleplerini yineleyerek, “Yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle önceden yapılan promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli, kamu kurumları revizyon talep etmelidir.” dedi.

Binlerce eğitim çalışanının maaşlarına yönelik iyileştirmeler tamamlanırken, banka promosyon ödemelerinin güncellenmemesine Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, tepki göstererek çağrıda bulundu.

“Promosyon güncelleme talebimize bankalar olumlu dönüş yapmamaktadırlar”

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Banka Promosyon anlaşmalarının günümüz şartlarına göre revize edilmesi gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında şöyle konuştu: “Şube olarak 2020 ve 2021 yılı başlarında yapılan promosyon sözleşmelerinin, değişen ekonomik koşullar sebebiyle güncellemesine ilişkin 2022 Ocak itibariyle yazılı olarak ilgili idarelere talebimizi iletmiştik. Şu ana kadar eğitim çalışanlarının banka promosyonunun güncellenmesi talebimize; maaş/ücretlerin artmasına ve kar oranları artmasına rağmen, bankalar olumlu dönüş yapmamaktadırlar.” dedi.

“Promosyon anlaşmaları değişen şartlara uygun şekilde yenilenmelidir”

Promosyon sözleşmelerinin enflasyon ile birlikte değersizleştiğini belirten Başkan Acar, taleplerini yineleyerek çağrıda bulundu: “Yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle önceden yapılan promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli, kamu kurumları revizyon talep etmelidir. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler ilgili idareler tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihaleler açılmalıdır. Eğitim Bir Sen olarak çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik refah düzeylerini artırılmasına yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Her bir eğitim çalışanının hakkını koruyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Yıllardır verdiğimiz emek mücadelesinin meyvesi olan kazanımlarımız ile birlikte; adil ve hakkaniyete uygun çözümler üretmeyi sürdürerek, ‘Banka Promosyon Anlaşmaları’ ile ilgili konunun takipçisi olacağız.”