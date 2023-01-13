“Başka Sinema Rota: Bursa” ile film şöleni başladı

Nilüfer Belediyesi desteğiyle düzenlenen “Başka Sinema Rota: Bursa” etkinliği, 2023’ün en merakla beklenen filmlerinden Aftersun ile başladı. 15 Ocak’a kadar devam edecek olan film şöleninde 11 uzun, 5 kısa film izleyici ile buluşacak.

Nilüfer Belediyesi desteğiyle düzenlenen “Başka Sinema Rota: Bursa” etkinliği, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül alan yerli ve yabancı yapımları Bursalılarla buluşturuyor.

Türkiye ve dünya festivallerinden 11 uzun, 5 kısa filmin gösterileceği etkinliğin açılış filmi, 2023’ün merakla beklenen filmlerinden biri olan Aftersun (Güneş Sonrası) oldu.

Etkinliğin açılışı Konak Kültürevi’nde düzenlenen kokteyl ile gerçekleşti. Açılışa katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, sanatın her alanında ortaya çıkan üretimleri Bursalılar ile buluşturduklarını ifade etti. Ekonomik açıdan zor günlerin geçtiği ülkemizde insanları, nefes alacakları etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyleyen Zafer Yıldız, “Bu etkinliğimiz sinemaseverlere güzel bir alternatif sunacak. Beyaz perdenin seçkin eserlerini bu organizasyonda Bursalı sinema tutkunlarıyla buluşturacağız. 4 gün boyunca Türkiye ve dünya festivallerinden 5 kısa, 11 uzun metrajlı filmi izleme fırsatı bulacaksınız. Film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncular da izleyicileriyle buluşacak. Bağımsız filmleri izleme imkanı sunan Başka Sinema ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Açılışta konuşan Başka Sinema Etkinlikler Koordinatörü Said Aksoy da, Başka Sinema’nın bağımsız film gösterimi noktasında ihtiyaca karşılık verdiğini belirterek, ilgi gösteren, emek veren herkese teşekkür etti.

Kokteylin ardından etkinliğe katılanlar, açılış filmi olan Aftersun’ı izledi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Charlotte Wells’in üstlendiği, Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall rol aldığı film ilgiyle izlendi.

15 Ocak’a kadar sürecek etkinlik çerçevesinde 2022 Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’ne layık görülen A.İ. / E.O. aynı festivalde Altın Palmiye için yarışan Çaykovski’nin Karısı, Dardenne Kardeşler’in yeni filmi Tori ve Lokita, 2022 Türkiye festivallerinin en çok ses getiren filmlerinden Kar ve Ayı ile 41. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu” dahil 4 ödül alan Ela ile Hilmi ve Ali, Avusturya’nın Oscar adayı olarak seçilen Vicky Krieps’in ödüllü performansı ile Korsaj, Penélope Cruz’un mutsuz bir evliliğin içinde çocuğuyla arasındaki bağı pekiştiren bir süreçten geçen Clara’ya hayat verdiği Uçsuz Bucaksız, Nicolas Bedos’un Maskeli Balo, büyük kısmı İstanbul’da çekilen İsveç’in Oscar adayı olan Cennetten Gelen Çocuk ile Clos/Yakın adlı yapımlar gösterime sunulacak.

“Başka Sinema Rota: Bursa” çerçevesinde gerçekleştirilecek olan film gösterimlerinin yanında atölyeler ve söyleşiler de planlandı. Yapımcı Armağan Lale’nin konuk olacağı Yapım Serüveni: “Bir Fikrim Var’’ paneli, oyuncu Nazlı Bulum ve Doç. Dr. Handan Can’ın konuk olacağı Karakterlerin Psikolojisi: “Oyuncular Karakterlere Nasıl Can Veriyor?’’ paneli ve YouTube dünyasının en özel sinema kanallarından Kutsal Motor ekibi söyleşisi Bursa seyircisiyle buluşacak.

Başka Sinema Rota: Bursa’nın “Kısalar” bölümünde, sinema tutkunları, Türkiye sinemasından öne çıkan kısa film örneklerini izleme şansı bulacak. İzmir Kısa Film Festivali’nde Başka Sinema Dağıtım ve Destek Ödülü’ne layık görülen “Birlikte Yalnız”, “Ben Tek Siz Hepiniz”, “Bahçeler Put Kesildi”, “Büyük İstanbul Depresyonu”, “Cehennem Boş Bütün Şeytanlar Burada” filmleri, yönetmenlerinin de katılımıyla gösterilecek.

Konak Kültür Evi’nde gerçekleşecek Başka Sinema Rota: Bursa etkinliğinin biletleri bilet.nilufer.bel.tr üzerinden satışa çıktı. Seyirciler aynı zamanda gösterim öncesinde etkinlik alanında da bilet alabiliyor.