Başarılı öğrencilere yurt dışında staj imkanı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam) yönetimi, 2 yıl önce modern bir okul binası kazandırdığı Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne spor salonu inşa ettirecek, robotik cihazlar alacak, başarılı öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki tesislerinde staj imkânı sunacak.

Şişecam yönetimi, Türkiye’deki 5 önemli üretim merkezinden biri olan Yenişehir’e 2019-2020 ders yılında kazandırdığı 17 derslikli, laboratuvar ve atölyeleriyle modern eğitim kurumu için yeni yatırım kararı aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ile Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İnci’yi İstanbul’da ağırlayan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, kurum olarak Yenişehir’i önemsediklerini söyledi. Şu an için 300 öğrencinin eğitim gördüğü Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçlarının gündeme getirildiği buluşmada, Prof. Dr. Ahmet Kırman, eğitim kurumunun Gündoğan Mahallesi’ndeki 11 dönümlük arazisinin etrafının duvarla çevrilmesi, okul bahçesine projelendirilen spor salonunun yapımı yönündeki taleplerin en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, toplantıda gündeme gelen başarılı öğrenciler için firmanın Türkiye’deki 5, Rusya’dan İtalya’ya, Bulgaristan’dan Hindistan’a dünya genelindeki 10 tesisinde staj yapma talebini de kabul etti. Türkiye’nin kalkınması için teknik eğitimi önemsediklerini vurgulayan Kırman, okulun endüstriyel otomasyon bölümüne de gerekli olan robotik cihazların en kısa sürede kazandırılacağını bildirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da ilçeye olan yatırımlarından ötürü Şişecam yönetimine teşekkür etti. Şişecam’ın 1935 yılında kurulduğunu, binasını yaptırarak adını verdiği Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de ilçenin tarihi okullarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1948 yılında bir ortaokul olarak faaliyete geçti. Sonrasında Yenişehir Osmangazi Lisesi adını aldı. 2013/2014 ders yılından itibaren de teknik ve endüstri meslek lisesine dönüştürüldü. Bugün burada Türkiye’nin kalkınması için gerekli olan iki başlıkta yani eğitim ve üretimde bir cumhuriyet dayanışmasına tanıklık ediyoruz. İlçe adına öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz adına bir dünya markası olarak bizlere gurur veren Şişecam Yönetimi’ne eğitime desteklerinden ötürü yürekten teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Prof. Dr. Ahmet Kırman’a Atatürk portresi hediye etti.