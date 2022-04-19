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Balkanlar’da iftar programları tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan coğrafyasında geleneksel olarak düzenlediği iftar programları, Bulgaristan ve Kosova ile tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün içinde Bulgaristan Kırcaali, Kosova Mamuşa ve Bursa Gürsu’da düzenlenen iftar programlarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

BURSA 19.04.2022, 11:56
Balkanlar’da iftar programları tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan coğrafyasında geleneksel olarak düzenlediği iftar programları, Bulgaristan ve Kosova ile tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün içinde Bulgaristan Kırcaali, Kosova Mamuşa ve Bursa Gürsu’da düzenlenen iftar programlarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan’ın bereketini Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelerde de yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan’ın ardından Bulgaristan Kırcaali’de de iftar programı düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığındaki heyet, Yunanistan’ın Gümülcine kentindeki iftar programından sonra Bulgaristan’ın Kırcaali kentine geçti. Heyet, önce Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’yi ziyaret etti. Daha sonra Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım’la görüşen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, iki belediye arasında yapılacak iş birliklerini ele aldı. Ardından Kırcaali’ye geçen heyet, Belediye Başkanı Hasan Aziz’le bir araya geldi. Aziz, Başkan Aktaş’a yeni yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Temasların ardından heyet, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programına katıldı. Kırcaali ve çevresinden bine yakın Müslüman Türk’ün katıldığı iftar programında konuşan Başkan Aktaş, Balkanlardaki Müslümanların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Yaptıkları projeler ve işbirlikleriyle Balkanlar’da yaşayan Müslümanları yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Aktaş, iftar ve sahur programlarıyla bu birlikteliği güçlendirdiklerini kaydetti.

Tek Türk belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kosova’nın tek Türk belediyesi olan’ Mamuşa’da verilen iftar yemeğine de yüzlerce Müslüman katıldı. Lika-A Düğün Salonu’ndaki iftar programına Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova milletvekilleri Enis Kervan ve Fidan Brina Jilta, Bursa milletvekilleri Refik Özen, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanvekilleri Süleyman Çelik, Murat Demir ve Halide Serpil Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın da katıldı.

Yemeğin ardından konuşma yapan Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, bu yıl Ramazan ayında Mamuşa’yı yalnız bırakmadıkları için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de Balkan coğrafyasındaki Müslümanların birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Bursa Milletvekili Refik Özen de konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Gürsu’da gönüller bir oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin aynı gün içindeki üçüncü iftarı da Gürsu ilçesinde gerçekleştirildi. Gürsu Kapalı Pazaryeri’ndeki iftar programına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu kurumlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan program, Karagöz gölge oyunu ve Meddah gösterileriyle başladı. Ezanın okunmasının ardından, binlerce kişi aynı sofrada orucunu açarken; Gürsu İlçe Vaizi Erdal Başokur’un ettiği dualara hep birlikte amin denildi. İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa’nın tüm ilçeleriyle ve sahip olduğu manevi değerlerle tüm zamanların en güzel şehri olduğunu söyledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Yıldız, “Sizler bereketli toprakların bereketli insanlarısınız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Allah, bu sofralarda bizi her zaman buluştursun” diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da iftar programından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Soğuk havaya rağmen bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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