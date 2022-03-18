Balaban Mesire Alanı gün sayıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış için gün sayan Balaban Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında, iki buçuk yıl içinde 16 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 29 parkı da yeniledi. Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmaları da tamamladı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek Balaban Mesire Alanı projesinin bünyesinde, piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak.

Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı’nda incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın yeşil alanlarını 1,5 milyon metrekare artırma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Toplam 48 dönümlük bir alan üzerine kurulan Balaban Mesire Alanı piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ile vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri bir yer oldu. Çalışmaların sonuna geldiğimiz Balaban Mesire Alanını yakın zamanda vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Yıldırım’a ve Bursa’ya değer katacak projenin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.