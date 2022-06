BAKUT’un iaşesi Yankı Yemek’ten

Hazır Yemek sektörünün önemli kuruluşlarından Yankı Yemek Sanayi, muhtemel afet ve tatbikatlarda görev alan Bursa Arama Kurtarma Derneği’ne (BAKUT) iaşe desteği verecek. İki kuruluş arasında imzalanan protokol çerçevesinde BAKUT ekibinin ilk üç günlük faaliyetinde, yeme içme, bakım ve barınma gereksinimleri Yankı Yemek tarafından ücretsiz karşılanacak.

Yankı Yemek Sanayi A.Ş, yaptığı eğitim ve arama kurtarma faaliyetleriyle başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve doğal yaşamına katkılar sağlayan BAKUT’la iaşe protokolü imzaladı. Hem doğal afetlere müdahale eden, hem verilen eğitimi pekiştirmek amacıyla tatbikat gerçekleştiren BAKUT ekibinin beslenme ve barınma gereksinimlerini üstlenen Yankı Yemek, gönüllük esasına dayalı faaliyet gösteren BAKUT üyelerinin moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Onlar birer kahraman

BAKUD Başkanı Cihat Öz ile birlikte iaşe protokolüne imza atan Yankı Yemek AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, BAKUT’un gönüllü üyelerinin faaliyetleri ile insanların sosyal yaşamlarına dokunan Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Dönmez, deprem, yangın, sel, heyelan gibi doğal afetlerin yanı sıra kaybolma vakalarında arama kurtarma faaliyetleri ile insanları ölümün kıyısından alan gönüllülerin birer kahraman olduğunu vurguladı. Coşkun Dönmez,“İmzaladığımız protokol ile son derece ulvi bir görevi hiçbir maddi beklenti içine girmeden yerine getiren fedakâr insanlara destek olmak, onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerini karşılayarak daha verimli çalışmalarına katkı sağlamak istedik" dedi. İlk 72 saatin arama kurtarma faaliyetlerinde yaşamsal önem taşıdığına dikkat çeken Coşkun Dönmez, üç günlük süreyi kapsayan iaşe protokolü ile BAKUT’un daha etkin ve verimli çalışma yürüteceğine inandıklarını ifade ederek, BAKUT ekiplerine her zaman destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Deprem kuşağındayız

BAKUD Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Öz de, deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin 17 Ağustos depreminde binlerce canı kaybettiğini, binlerce insanın ise sakat kaldığını belirterek, Türkiye’nin eğitimli, teknik donanıma sahip arama kurtarma ekiplerine ihtiyacı olduğunu belirtti. Öz, BAKUT’un bu gerçekten yola çıkarak her türlü doğal afetlerde, kaybolma vakalarında insanların yardımına koşmak amacıyla Eylül 1999’da faaliyete geçirildiğini söyledi. BAKUT’un arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra doğa sporları eğitimi ve faaliyetleriyle doğa sporlarını ve doğayı sevdirmeyi amaçladığını kaydeden Cihat Öz, şunları söyledi: “21 yıllık son derece deneyimli, birçok arama kurtarma ve doğa sporları etkinliğinde bulunan BAKUT, sadece Bursa’ya değil, ihtiyaç halinde Türkiye’nin her tarafına hızlı hareket kabiliyeti olan ekipleriyle yardıma koşuyor. Her meslekten gönüllü arama ve kurtarma ekibimizin başarılı çalışmaları bizleri daha mutlu, daha güçlü, daha inançlı yapıyor. Yankı Yemek AŞ’nin bizlere sunduğu fırsatın anlamı çok büyüktür. Yankı Yemek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez’e derneğimize yaptığı katkı için çok teşekkür ediyorum."