Bakan Kasapoğlu’ndan uyumayan kütüphaneye tam not

Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ‘Uyumayan Kütüphane’de ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen Uyumayan Kütüphane ziyaretine, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin ve AK Parti temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28’inci dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açılan ve Türkiye’nin örnek projelerden biri olan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelip onlarla sohbet eden Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin dersleri hakkında bilgiler aldı, kariyer planlamaları konusunda da tecrübelerini paylaştı. Öncesinde bir toplantı salonu olan bu mekânı, kütüphane haline getirip hizmete açarak 365 gün 24 saat yaşayan bir kütüphaneye çevirdikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı takdir eden Bakan Kasapoğlu, “Güzel ülkemizin geleceğine katkılar sunma noktasında verdikleri gayretlerden ötürü Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyorum ve gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Bizlerle ufak bir ders molası veren çalışkan gençlerimize misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ediyorum ve kendilerini yakın zamanda Ankara’ya bekliyorum” dedi.

“Türkiye’nin en büyük 3’üncü gençlik merkezini Yıldırım’da açıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karapınar Mahallesi’ne kazandırılacak olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin en büyük 3’üncü gençlik merkezini Yıldırım’a kazandırıyoruz. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca bir spor merkezi değil, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin buluşma noktası olacak bir mekân. Merkezimizde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak. Hizmete hazır hale getirmek için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor” sözlerini kullandı.

365 Gün 7/24 hizmet

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ‘Uyumayan Kütüphane’de ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphane’miz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada ortalama 1 saat kullanılan bu mekânı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Kütüphanemiz, kolay lokasyonu, özel ikramları, zengin kitap çeşidi ve konforlu ortamı ile Bursa’nın dört bir yanından genci kucaklıyor. Ayrıca kütüphanemiz, misafirlerine ders çalışma, kitap okuma ve araştırma yapma imkânı sunarken yine bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına katkı sağlıyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz hizmete açıldığı 1 Şubat 2021’den bu yana 200 bini aşkın genci bir araya getirdi. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler ve sosyal yaşam alanları kazandırmak için harekete geçirdi. İnşallah Barış Manço Kütüphanesi’ni de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerimizin hizmete sunacağız. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle ilçemize kazandıracağımız Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’ni de yakın zamanda asıl sahipleri olan gençlerimize teslim edeceğiz. Yıldırım’ın geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ben Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bizlere ve gençlere olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.