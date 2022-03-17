Bağışlar kütüphaneye dönüştü

Bursa’da toplanan kitap ve oyuncaklarla Muş’un Fındıklı Mahallesinde bulunan ilkokul ve anaokulunda kütüphane oluşturuldu.

’Paylaşmak Güzeldir’ sloganıyla kitap ve oyuncak bağışı kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Gerçekleştirdiği projelerle hayata dokunan Özhan Marketler Zinciri, bu defa ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçti. Özhan çalışanlarından oluşan gönüllüler topluluğu üyelerinin öncülüğünde düzenlenen kampanyayla kullanılmış fakat iyi durumda olan veya hiç kullanılmamış çocuk okuma kitapları ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklar için toplanıyor. Marketlerdeki belirlenen noktalarında konumlandırılan kumbaralara bırakılan kitap ve oyuncak bağışları, derlenip toplanarak çocuklar için yola çıktı. Muş’un Fındıklı köyünde bulunan Ali Gedik Fındıklı İlkokul ve Anaokuluna ulaştırıldı. Ulaştıran bir çok çocuk okuma Kitabı ve oyuncak, düzenlenerek okul kütüphanesi kurulmuş oldu.

Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, "Mağazalarımıza gelen kitap ve oyuncak bağışlarını özenle hazırlayıp köy okuluna ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğuna tanık olmak bizi daha çok çalışıp daha da güzel işler yapmaya yöneltiyor" dedi.

Mağazaların Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz ise, "Projemizde müşterilerimiz ve ekibimiz çok güçlü bir dayanışma örneği gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mağazalarımızda yer alan kumbaralara bağışları kabul etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz evlerinde olan kullanmadıkları sıfır veya kullanılmış oyuncak ve çocuk okuma kitaplarını mağazalarımıza bırakarak bir çocuğumuzu sevindirebilirler. Ne kadar çok bağış o kadar mutlu çocuk demek" diye konuştu.

Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka da, "Oyuncak Kütüphanelerimize çocuklar ücretsiz bir şekilde üye olup, iki oyuncak ve bir kitabı otuz gün süre ile ödünç alabiliyor. Oyuncak Kütüphanesi, çocuklara erken yaşta paylaşım alışkanlığı ve sorumluluk bilinci kazandırırken, paylaşım ekonomisinin gelişimine de katkı sağlıyor. Bursa’daki tüm mağazalarında oyuncak ve kitap toplayarak projemize destek veren Özhan Marketlere teşekkür ederiz” dedi.