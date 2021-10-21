Bağcılığı uzmanından dinlediler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Gıda ve Tarım Eğitimleri’nde bu defa, “Bağcılık” ele alındı. Prof. Dr. Cihat Türkben, bağcılıkta yaşanılan sorunlar ile çözüm yolları, bağ yerinin hazırlanması, üzüm çeşitleri, dikim zamanı ve şekli ile bakım işlemleri konularında önemli bilgiler paylaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin kırsaldaki çiftçiler ile balkon ve bahçe tarımı yapan kentlilere yönelik düzenlediği “Gıda ve Tarım Eğitimleri” devam ediyor. Kentliyle kırsalı kaynaştırmayı, tarımla olan bağları kuvvetlendirmeyi ve kırsaldaki çiftçilerin eksik oldukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan eğitim dizisi, ilgiyle takip ediliyor. Daha önce balkon, teras, küçük bahçe tarımı, ekolojik tarım, pratik çiçek yetiştiriciliği, tohum alma yöntemleri, sera yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği ve bakımı gibi çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerin son konusu “Bağcılık” oldu. Akçalar’daki Çiftçi Evi’nde gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Cihat Türkben, Nilüfer’in yanı sıra Bursa’nın çeşitli mahallelerinden katılan üzüm yetiştiricileri ve adaylarına, bağcılıkta yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları, bağ yerinin hazırlanması, üzüm çeşitleri, dikim zamanı ve şekli ile bakım işlemleri konularında önemli bilgiler aktardı.

Yerkürenin en eski bitkilerinden biri olan asmanın, 150 milyon yıl öncesine uzanan bir tarihi olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Türkben, asma ve bağcılık kültürünün tarih öncesi çağlarda doğu ve batı medeniyetlerinin sosyal ve ekonomik yapısı içinde her zaman önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Bağcılıkta yaşanan sorunlara değinen Türkben, dünya bağcılığının ortak ve en önemli zararlısının, filoksera böceği olduğunu söyledi. Türkben, “Anavatanı Kuzey Amerika’nın doğusu olup, Amerikan asma türlerinin birçoğu bu böceğin doğal konukçusudur. Günümüzde hala bağcılıkta filoksera zararına karşı anaç kullanımı dışında pratik bir çözüm bulunmamakta. Ülkemiz topraklarında kireç, tuzluluk ve nematod, bağcılığı sınırlandıran ve bağcılık yapılmasını olumsuz etkileyen faktörler. Bunun içinde asma anacı kullanmalıyız” dedi.

Asmanın Amerikan, Asya, Yakındoğu ve Avrupa gibi türleri olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Türkben, Türkiye’de yerli ve yabancı 1600, dünya genelinde de ekonomik değeri olan ve olmayan 10 binin üzerinde üzüm çeşidi olduğuna dikkat çekti.

Toprak analizinin önemine değinen Türkben, bağ yerinin hazırlanmasına yönelik önemli bilgiler paylaştı. Türkben, “Her şeyden önce toprak analizi yapılmalı. Yetiştirilecek üzüm çeşidi, toprak analiz sonucuna göre seçilmeli. Ayrıca asma çeşidine uygun budamayı bilmek, budamayı buna göre yapmak da verim açısından çok önemli” diye konuştu.

Prof. Dr. Cihat Türkben, asma anacı çeşitleri, dikim sistemleri ve zamanları, bağ tesisinin planlanmasında dikkate alınması gereken özellikler, fidan dikiminin incelikleri, budama çeşitleri ile dikim sonrası bakım işlemlerini katılımcılarla paylaştı.