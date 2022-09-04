Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz’a yoğun ilgi

Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Türkiye’nin en kalabalık büyükşehirlerinde ve turizm merkezlerinde tüketici ile buluşan Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, büyük beğeni aldı. Uludağ İçecek’in yeni ürünü Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, Türkiye’nin tek koruyucu içermeyen portakal gazozu olmasının yanı sıra yine Türkiye’nin ilk az şekerli portakallı gazozu olmasıyla da öne çıkıyor. Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, bir kutuda yalnızca 36 kalori içeriyor.