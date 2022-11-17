Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında, topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı. Meclis oturumu öncesinde Kasım ayının ‘Ayın Vatandaşları’ da ödüllendirildi. Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ait akaryakıt istasyonunda soluk borusuna meyve parçası kaçması sonucu fenalaşan vatandaşı Heimlich yöntemiyle hayata döndüren Yılmaz Seyis ve Kadir Turhan; Gölyazı’da sokak hayvanları için gönüllü olarak bir araya gelen ve 300 hayvan için barınak kuran hayvanseverler adına Timur Yılmaz; Sokakta bulduğu içi para dolu çantayı karakola götürerek örnek bir davranış sergileyen İsmail Day Meclis üyeleri tarafından tebrik edilerek plaket verildi.

Başkan Alinur Aktaş, duyarlı davranışlarından dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.