Aydemir: "Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu"

BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, "Bizlerden, listemizden desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüzün geleceğini hep birlikte şekillendirecek, mesleğimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sektörümüz büyüyecek, Bursa büyüyecek, Türkiye kazanacak” dedi.

Aydemir, BTSO’da gerçekleştirilen seçimlerin Bursa şehri, sanayisi ve ekonomisi için hayırlı olmasını diledi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay başkanlığında oluşan yeni yönetime de görevlerinde başarılar dileyen Özkan Aydemir, “Sektör paydaşlarının merakla beklediği projeleri birer birer hayata geçireceğiz. BTSO Meclisi’nde görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin oradaki sesi olacaklar. Bizler de onların her zaman ve koşulda destekçisiyiz. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Seçim öncesinde duyurulan projeler sektör paydaşlarında oldukça heyecan yaşatmıştı. Şimdiyse o projelerin hayata geçme vakti geldi, artık icraat vakti” diye konuştu.