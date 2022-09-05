Avrupa’nın kalbinde Bursa rüzgarı esti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı bu kez Avrupa’nın kalbi Brüksel’de tanıttı. Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliğinde düzenlenen tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Bursa İpeği ve ebru sanatı uygulamalı olarak tanıtıldı.

Tarihi 8500 yıl öncesine uzanan, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu medeniyetlerine ev sahipliği yapıp, Cihan Devleti Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık eden Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım çalışmaları çerçevesinde bu kez Avrupa’da vitrine çıktı. Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Bursa’ya has müzik ve halk dansları, ipek ve ebru sanatı Avrupa’nın kalbinde sergilendi. Avrupa Parlamentosu’nda yapılan “Bursa’da Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Yatırım: Sürdürülebilir Yeşil için Çok Taraflı Diplomasi” konulu toplantı öncesi Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Hedef; Avrupa Kültür Başkenti

Buradaki etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Öncelikle Avrupa siyasetine yön veren, milletlerarası diyaloğa ve kültürel paylaşıma zemin hazırlayan, Avrupa’nın kalbi Brüksel’de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemizin girişimleri sonucu Bursa’mız Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak belirlendi. Bizler, Bursa’mızı bu unvana layık ayrıcalıklı etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle başta Türk dünyası ve Avrupa olmak üzere dünya vitrinine çıkarmanın gayreti içindeyiz. Avrupa’nın çok kültürlü başkenti Brüksel’de tanıtım etkinliklerimiz için öncelikle, Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilcimiz, Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’a, nazik davetleri ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bursa’mızın ‘Avrupa Kültür Başkenti’ olması gibi bir hayalimiz var. Şehrimizin adaylık sürecine yönelik destek temaslarımız ve görüşmelerimiz olacak. Bursa’mızı daha yakından tanımak adına siz değerli dostlarımızı panelimizde, atölyelerimizde, sergi açılışımızda ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade’nin vereceği piyano resitalinde aramızda görmek isteriz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Brüksel’deki tanıtım etkinlikleri doğrultusunda Türkiye-Avrupa Birliği Dostluk Grubu Başkani Riçart Çarneski’nin ev sahipliğinde, Avrupa Parlamentosu’nda “Bursa’da sürdürülebilir turizm, yeşil yatırım, sürdürülebilir yeşil geçiş için çok taraflı diplomasi” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Bursa İpeği ve ebru sanatının tanıtımına yönelik atölyeler yapıldı ve “Türk Dünyası Kültür Başkentleri, 2022 Bursa” fotoğraf sergisi açıldı. Organizasyon doğrultusunda Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ‘Türk Uyumu’ konseptiyle muhteşem bir piyano resitali sundu. Brüksel’deki tanıtım etkinliklerinde Bursa mutfağına yönelik uygulama ve sunumlar da yapıldı.