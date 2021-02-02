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Avrupa’nın en büyük kitabevinden 2020 yılı alışveriş istatistikleri

Bkmkitap.com 2020 yılında alışveriş yapan kitapseverlerin istatistiklerini paylaştı.

BURSA 02.02.2021, 09:20
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Avrupa’nın en büyük kitabevinden 2020 yılı alışveriş istatistikleri

Bkmkitap.com 2020 yılında alışveriş yapan kitapseverlerin istatistiklerini paylaştı.

35 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren kitabevi, 6 yıldır online alışverişlerde bkmkitap.com ile tüm Türkiye’deki kitapseverlere dokunarak bugün 3 milyon üye sayısına ulaştı. 2020 yılında en çok satan kitaplar ve kitap dışında en çok tercih edilen ürünler gibi birçok veriyi istatistiklerle paylaşarak yıla ilişkin değerlendirmelerinde bulunan Bkmkitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, “Geride bıraktığımız yılda pandemininde etkisiyle alışveriş alışkanlıklarımızın online kanalda yoğunlaştığına şahit olduk. Biz de gelen taleplere daha hızlı ve daha doğru şekilde yanıt verebilmek için 17 bin metrekare alanda bir lojistik ve inovasyon merkezi açtık. 2020 yılında Türkiye’de kitap ulaştırmadığımız il ve ilçe kalmadı” dedi.

2020 yılı boyunca kitap okuma farkındalığının artması için birçok etkinlik yapıldığını belirten Bingölbali, “Her şey bir kitapla mümkün’ düşüncesiyle çıktığımız bu yolda en büyük motivasyon kaynağımız kitaba ulaşamayan bir vatandaşımızın bile kalmaması oldu” şeklinde konuştu.

2020 yılı Bkmkitap.com istatistikleri

Bingölbali, pandemi döneminde e-ticaretin etkisinin artmasıyla online alışveriş yapan tüketicilerin yaş oranları da değişkenlik gösterdiğinin altını çizerek, “2020 yılında yüzde 32 oranla 25-34 yaş aralığı en çok alışveriş yaparken bir önceki yıla oranla yüzde 3’lük bir kısmı 45 yaş üzerine dağılarak e-ticarette yaş ortalamasının artışını gözler önüne serdi. En genç müşterinin yaşı 13 iken en yaşlı müşterinin yaşı ise 81 oldu. Cihazların kullanımında yüzde 70 oranla mobil cihaz kullanımı, masaüstü cihazlara göre ön plana çıktı. Bkmkitap.com 2020 yılında 1 milyondan fazla yeni üye kazandı. Artan taleple Türkiye’de ulaşmadığı hiçbir il ve ilçe kalmadı ve kitabevimiz 11 milyon kitabı okurlarla buluşturdu. Geniş ürün yelpazesi ile 2020 yılında 3,5 milyon paketi sahibine ulaştırdı.2020 yılında nüfusa oranla en çok kitap alan iller ise Bursa, Bilecik, Karabük, Tunceli ve Bayburt oldu. En çok satan 5 kategoride edebiyat kitapları, çocuk kitapları, eğitim ve okula yardımcı kitaplar, insan ve toplum kitapları ve tarih kitapları yer aldı” ifadelerini kullandı.

Kitapseverlerin yıl içinde en çok okuduğu 10 yazar ise; Dostoyevski, Sabahattin Ali, Stefan Zweig, J.M. de Vasconcelos, GerogeOrwell, Ahmet Ümit, Shekspeare, Zülfü Livaneli, Varol Yaşaroğlu ve Beyza Alkoç oldu. Kitap dışında en çok satan 5 ürüne bakıldığında okuma gözlüğü, puzzle, Harry Potter ajanda, kitap okuma lambası ve A4 kağıdı listede ilk sıralarda yer aldı. Şeker Portakalı, 1984, Simyacı, Momo, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, İçimizdeki Şeytan, Körlük, Kral Şakir - Macera Adası, Hayvan Çiftliği yılın en çok satan kitapları olarak araştırma verilerine yansıdı.

Yayınevleri özelinde geçtiğimiz yılın en çok satış yapanları; İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Epsilon Yayınları, Destek Yayınları, Ephesus Yayınları, İndigo Yayınları, Martı Yayınları, İthaki Yayınları ve Timaş Yayınları oldu.

Türkiye genelinde ise en çok kitap satın alan okurların il bazında sıralaması; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Balıkesir ve Manisa şeklinde belirlendi.
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