Avrupa Hareketlilik Haftası bütün hızıyla sürüyor

İnegöl Belediyesi’nin 16-22 Eylül tarihlerinde her gün farklı bir etkinlikle kutladığı Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, bugün bir eğlence programı düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 16-22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Her yıl farklı bir teması olan ve bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” başlığı altında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasının 3. gün etkinliğinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde zipline, slotcar ve şişme oyun alanlarının bulunduğu bir eğlence program düzenlendi.

Yetişkinler ve çocuklar keyifler anlar yaşadı. Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.