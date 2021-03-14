Atölyede “Bilge Vasalisa” masalını çözümlediler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Misi Akademi kapsamında gerçekleştirilen “Kadın Okumaları Atölyesi”ne katılan okurlar, Nalan Karagöz’den “Bilge Vasalisa” isimli masalı dinleyerek, masalda geçen sembolleri birlikte ele aldılar.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün hafta sonları düzenlediği Misi Akademi kapsamında bu defa “Kadın Okumaları Atölyesi” düzenlendi.

Çevrimiçi düzenlenen atölye, Nalan Karagöz rehberliğinde gerçekleşti. Bursa dışından da katılımcıların yer aldığı atölyede Nalan Karagöz önce “Kurtlarla Koşan Kadınlar” isimli kitaptan “Bilge Vasalisa” isimli masalı anlattı. Nalan Karagöz’ün keyifli anlatımını katılımcılar ilgiyle dinledi. Masal anlatmının ardından Nalan Karagöz atölyedekilerle birlikte masalın içinde geçen sembollerin, pagan kültüründeki karşılıkları ve psikolojideki katmanlarını inceledi. Karagöz, “Bilge Vasalisa” masalının, kadınların kırılganlıkları yerine direngenliklerini destekleyen, gölge taraflarını ortaya çıkarmaları için cesaretlendiren güçlü bir masal olduğunu ifade etti. Karagöz, atölyede katılımcıların, masal aracılığıyla kendi içlerine dönerek sorular sormalarını istedi ve daha sonra bu sorulara yanıtları birlikte aradılar.