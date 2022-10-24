Atölye Nilüfer’e bir ödül de TSKB’den

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Atölye Nilüfer-Kodlama ve Beceri Atölyeleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde jüri özel ödülüne değer görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği, 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri, “Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Hayat”, “Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 yılında hayata geçirdiği Atölye Nilüfer, Sürdürülebilir İş Ödülleri çerçevesinde aldığı ödülün ardından bu defa “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle değer bulundu. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen ödül törenine katılan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Gonca, Atölye Nilüfer - Kodlama ve Beceri Atölyeleri’ne verilen jüri özel ödülünü Başkan Turgay Erdem adına aldı. Rasih Gonca, ödülü, Başkan Turgay Erdem’e Halk Evi’ndeki makamında takdim etti.

Nilüfer Atölye’nin peş peşe iki ödül almasının gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdem, emeği geçen ve başarıya katkı sunan çalışanlara teşekkür etti.