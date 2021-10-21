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Atlar Cumhuriyet için koşacak

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yılına özel Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları işbirliğiyle Cumhuriyet Bayramı’na özel “Rahvan Atları Cumhuriyet Koşusu” düzenlenecek.

BURSA 21.10.2021, 10:08
Atlar Cumhuriyet için koşacak

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yılına özel Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları işbirliğiyle Cumhuriyet Bayramı’na özel “Rahvan Atları Cumhuriyet Koşusu” düzenlenecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 150’ye yakın rahvan atı ve sporcusunun katılımıyla 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 12:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Ürünlü Geleneksel Atlı Spor Tesislerinde yapılacak yarışma, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, Tozkoparan ve Yerli Dört Nal olacak şekilde 9 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

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