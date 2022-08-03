Atık ilaç projesine yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin 2021 yılında “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde başlattığı atık ilaç toplama çalışması Nilüferliler’den büyük destek görüyor. Bursa Eczacılar Odası işbirliğiyle yürütülen proje, 1,5 yılda yaklaşık 6,5 ton atık ilaç toplandı.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yıllardır başarılı çalışmalar yürüten ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Nilüfer Belediyesi’nin atık ilaçların toplanması konusunda başlattığı çalışma vatandaşlardan büyük destek görüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni geçtiğimiz yıl Alaaddinbey ek hizmet birimlerinin olduğu yerleşkede hizmete açan ve 14 tür atığın ayrı toplandığı bu merkezde atık ilaçları da toplayan Nilüfer Belediyesi, 1,5 yılda yaklaşık 6,5 ton atık ilacın toplanmasını sağladı.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların suya, kanalizasyona ve çöpe atılması ekosistem ve canlılar için kimyasal bir tehdit oluşturuyor. Buradan hareketle yeni bir uygulama başlatan Nilüfer Belediyesi, Bursa Eczacılar Odası’nın da desteğiyle Nilüfer’deki 41 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirerek, burada toplanan ilaçları lisanslı firmalara teslim ediyor ve ekosisteme zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje doğrultusunda şimdiye kadar yaklaşık 6,5 ton atık ilaç toplanarak bertaraf edildi.

Eczanesine atık ilaç toplama kutusu koyarak bu projeye destek veren eczacılar vatandaşların ilgisinden memnun. Çöpe atılarak doğaya karışan ilaçların antibiyotik direncine ve bağışıklığın zayıflamasına neden olabildiğini belirten eczacı Derya Gülpınar, bu durumun ayrıca çöpü karıştıran hayvanlara da zarar verebildiğini hatırlatarak, ilaçların lavaboya dökülmesi ya da çöpe atılmasının yanlış olduğunu vurguluyor.