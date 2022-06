Atık dönüşümüne Yıldırımlı kadınlardan destek

Yıldırım Belediyesi, çevreye zarar veren atık yağların geri kazanımına katkı sağlamak amacıyla 5 litre bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşların atık yağlarını evlerinden teslim alıp kahve seti hediye ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘Kahve Bahane Geri Dönüşüm Şahane’ projesi ile atık yağların dönüşümünü teşvik edecek önemli bir kampanyahazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da büyük önem verdiği ve bizzat yönettiği Çevre ve Atık Yönetimi çerçevesinde yepyeni bir çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 5 litre ve üzerini biriktiren hemşehrilerinin biriktirdiği yağları adreslerinden teslim alıp karşılığında vatandaşlara fincan, kahve ve çikolatadan oluşan hatır paketleri hediye edecek. 15 Temmuz’a kadar devam edecek kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonundan atık alım talebi oluşturabilecek ve atıkların doğaya geri kazanmasına katkı sağlayabilecek.

3 yılda 40 bin kilo atık yağ

İnsan hayatının vazgeçilmezi olan suyun doğru bir şekilde tüketilmesi ile geleceğe yönelik önemli bir adımın atılmış olacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde yürüttükleri sıfır atık seferberliğine vatandaşların vermiş olduğu destekler sayesinde çok güzel işler başardıklarını ifade etti. Yapmış oldukları kampanyalar ile 3 yılda 40 bin kilo atık yağ topladıklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Biz şehrimizi, dünyamızı gelecek kuşaklara bırakacak emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla atıkların da geri dönüşebilir olması bizler için önemli. ’Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ ile her mahallede her gün yetkili personellerimiz ve elektrikli araçlarımızla ambalaj atıklarını toplamaya başladık. Bizlere her konuda destek olan, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren vatandaşlarımızdan atık yağ toplama kampanyasına destek olarak insana, doğaya ve çevreye katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Biz hemşehrilerimiz için atıkları doğaya geri kazandırırken onlarda kendilerine hediye etmiş olduğumuz kahvelerini yudumlasınlar. Yıldırımlı hemşehrilerimizin doğada da bizde de hatrı çok büyük” dedi.