Ataevler’e yeni yaşam merkezi

Ataevler Mahallesi’nde yapımına başlanan ve bünyesinde muhtarlık, aile sağlığı merkezi, bölgesel otopark, pazaryeri ve sosyal alanların da yer aldığı Ataevler Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ataevler, nitelikli ve bölgeye yakışan bir projeye kavuşacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi hayata geçirdiği yeni projeyle Ataevler Mahallesi’ne, bünyesinde muhtarlık, aile sağlığı merkezi, bölgesel otopark, pazaryeri ve sosyal ve ticari alanların da yer alacağı yeni bir yaşam alanı kazandırıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile birlikte yapımı devam eden Ataevler Yaşam Merkezi’nde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Turgay Erdem, projenin, nitelikli alanlarıyla bölgede yaşayan vatandaşların birçok konuda ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bu projeyle Ataevler Mahallesi’nin modern bir pazar alanına da kavuşacağına dikkat çeken

Başkan Turgay Erdem, “Ataevler Mahallemizde pazar alanı konusunda sıkıntı vardı. Bu projeyle bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Pazar alanlarını yaşayan yerler olarak projelendiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Nilüferliler bir yandan modern bir ortamda pazar alışverişlerini yaparken, diğer bir yandan da burada sosyalleşme imkânı bulacak. Proje, bölgenin otopark ihtiyacını da karşılayacak” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.