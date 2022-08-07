Asırlık çınarlar ‘Çınar Hekimleri’ ile güvende

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadim Osmanlı medeniyetinin sembollerinden olan asırlık çınar ağaçlarını kurduğu ‘Çınar Hekimleri’ ekibiyle periyodik bakım ve restorasyonlarla geleceğe taşıyor.

Bursa’nın yeşil kimliğini yeniden öne çıkarmak amacıyla kente büyük ölçekli nitelikli yeni yeşil alanlar kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kadim tarihinin en önemli tanıkları olan çınar ağaçlarının bakımına özel önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Tarım ve Peyzaj A.Ş. işbirliğinde şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Çınar ağaçlarının bakımı konusunda ihtisaslaşan ekip ‘Çınar Hekimleri’ adı altında özel bir birime dönüştürülürken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültürpark içinde bulunan 432 yaşındaki ‘Yağcılar çınarı’nın bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif

Karademir’in de yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Aktaş, bakımları sürdüren uzmanlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çınar ağaçlarının korunarak geleceğe miras olarak bırakılmasına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, ağaç bakımlarını dantel işçiliği inceliğinde yaptıklarını söyledi. Bursa’nın bir Osmanlı şehri olduğunu ve Osmanlı demenin çınar demek anlamına geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Başta çınar ağaçları olmak üzere Bursa’mızda bin 240 civarında anıt ağacımız var. 100 yıl ile 600 yıllık ömürleri olan ağaçlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi ile çok güzel bir projeye imza attık. Anıt ağaçlarımız Bursa tarihinin şahitleri. Anıt ağaçlarımızın korunması ve geleceğe miras olarak bırakılması bizler için büyük önem taşıyor. Farklı şehirlerimizde bırakın tedavi etmeyi, onları rehabilite etmeyi, kesilerek ortadan kaldırılırken, biz bir dantel işçiliği inceliğinde bunlara tek tek el atıyoruz. Tarım ve Peyzaj A.Ş. marifetiyle öncelikle anıt ağaçlarımızın sorunlarını belirleyip çözüme ulaştırmak için hızla hareket ediyoruz. Şehrimizin süsü olarak kenti saran asırlık çınar ağaçlarımızın periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarını uzman ekibimiz ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Anıt ağaçlarımız için gece gündüz canla başla çalışan, beyaz önlükleriyle bir doktor nezaketinde ve zarafetinde çalışan uzman ekibimize de Çınar Hekimleri adını verdik ve bu ismin patentini de aldık” diye konuştu.

“Boynumuzun borcu”

Anıt ağaçlara uygulanan bakım ve tedavilerini anlatan Başkan Aktaş, “Ağaçlarımızın gövde yüzeyinde oluşan çürümeler, mantar, kuruma, böcek zararları, hastalıklı dokular yüzeyden ayıklandıktan sonra sağlıklı dokuya ulaşıp, onarım ve bakım işlemleri gerçekleşiyor. Ağacın beslenme alanına ilişkin iyileştirmeler yapıyoruz bu sayede yeterli beslenme sağlanıyor ve sular kök yapısına ulaştırılıyor. Kalın dalların kırılmaması için ağaç dallarına mekanik destekleme yapıyoruz. Çınarları, çürümeye yol açan bakterilerden temizleyip, temizlenen bölgeyi koruma altına alarak çınarların daha uzun yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çınarları yaşatmak gerçekten bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.