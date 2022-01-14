Aşçılık kursiyerlerin misafiri Başkan Taban oldu

Halk Eğitim Merkezi Aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerler, eğitim mutfağındaki eksiklerin giderilmesini sağlayan Belediye Başkanı Alper Taban’ı misafir ederek teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın eğitim sınıfındaki birtakım eksiklerin giderilmesi konusunda yardımcı olmasını memnuniyetle karşılayan kursiyerler, önceki gün başkanı ağırladı. Belediye Başkanı Alper Taban’ı yeniden kursa davet eden öğrenciler, hem teşekkür etti, hem de aldıkları eğitim sonucunda öğrendikleriyle ikramlarda bulundu. Eşi ile birlikte davete katılan Başkan Taban, kursiyerlere yeni araç gereçlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kalan eğitim sürecinde başarılar diledi.

Başkan Taban, Halk Eğitim Merkezi ziyareti sırasında aşçılık kursunun ardından çok amaçlı salonda gerçekleştirilen sertifika töreni ve sonrasında müzik kursunu da ziyaret etti. Burada öğrenciler ve aileler ile kursiyerlerle buluşan Başkan Taban, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bağlama eğitimi alan kursiyerler mini bir dinleti sunarken, Başkan Taban kursiyerlere eğitimlerinde başarılar diledi.