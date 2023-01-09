Artvinliler Derneğinde zeytinyağı konuşuldu

Mudanya Güzelyalı Artvinliler Derneği ve kadın kolları ile Güzelyalı Çiftçileri Kalkındırma Derneğinin birlikte düzenlediği ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kader Çetin Zeytin Yağının dünü bugünü kalitesini içeren açıklamalarda bulundu.

Dr. Kader Çetin, "Kaliteli zeytinyağı nasıl olmalı, zeytinyağının duyusal değerlendirilmesi" konulu bilgilendirmelerde bulundu. Çetin, Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili gelişmeleri görüşmek, yapılan projelerin ışığında bölge üreticilerini bilgilendirmek ve yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla Artvinliler Derneği Başkanı Av. İbrahim Turan’ın konuğu oldu.

Dr. Çetin, özellikle "Geçmişten geleceğe zeytin ve zeytinyağı” konusu üzerinde durarak Türkiye’de yetiştirilen ve zeytinyağının kalitesi konusunda, sıkım yapılırken gerçekleşen hatalar ve elde edilen yağın yanlış depolama ve saklama konularına değindi. Bilgilendirmeye katılan Mudanya İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya’da üretilen zeytin ve zeytinyağının toplama, sıkma ve depolama konularında bilgilendirmelerde bulundu. Mudanya Anadolu Kültürleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Aktaş toplantıda konuyla ilgili görüşlerini ileterek memnuniyetini dile getirdi.

Dr. Kader Çetin, “Fermente zeytin üretimi“ ve “Zeytinyağında duyusal analiz ve önemi” konusunda konuşmalar yaparak, Türkiye’nin zeytin yağı üretimi, ve satışının dünya ve Avrupa ülkelerinin neresinde olduğunu anlatarak, gerçek manada dünya kriterlerinin istediği ölçülerde zeytin yağı üretmedikçe adımızı duyurmanın mümkün olmadığını söyledi. Dr. Kader Çetin örnek olarak masada bulunan zeytinyağlarını katılımcılara tanıtarak, tadım ve kokusu konusundaki farklılıkları tatbiki olarak gösterdi.

Daha sonra soru ve cevap bölümünün ardından, Güzelyalı Artvinliler Derneği Başkanı Av. İbrahim Turan, kendilerine zaman ayırarak bilgilendirmelerde bulunan Dr. Kader Çetine teşekkür ederek ikramlarda bulundu.