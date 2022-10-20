Arıtma tesisine düşen domuz kurtarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde kanala düşen domuz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Aç kaldığı için şehre inen domuz, yiyecek ararken girdiği arıtma tesisindeki kalana düştü. Görevliler, kanalda mahsur kalan domuzu görüp durumu İnegöl İtfaiyesine ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan domuzu halatlarla bağlayıp çıkardı. Kurtarılan domuz, doğaya salındı.