banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
İmamoğlu çok kızdı: Paran yoksa Büyükşehir'den iste!
İmamoğlu çok kızdı: Paran yoksa Büyükşehir'den iste!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!

Aranan hırsızlar tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayları ile ilgili aranan iki şahıs polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

BURSA 23.04.2021, 15:21
1
Aranan hırsızlar tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayları ile ilgili aranan iki şahıs polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili olarak aradığı ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan Bayram K. (40) ile çok sayıda hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Sadık K.’yı (24) gözaltına aldı. İki zanlı da mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık