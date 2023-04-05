Antakya şarkıları Nilüfer’de yankılandı

Hatay Akademi Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde Nilüfer’de muhteşem bir konser verdi. Sanatta dayanışmanın yaşatıldığı konsere sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki destek çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, dayanışmayı sanatla büyütüyor. Nilüfer Belediyesi, Hatay’ın kadim kültüründen aldığı güçle ve sanatla yaralarını sarması için anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Hatay Akademi Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası ile birlikte Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ücretsiz konser verdi.

Yaşanan felaketin ardından depremde yaşamını yitiren sanatçıları anmak ve Hataylı sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konseri izleyenler arasındaydı. Şef Ali Uğur yönetimindeki Hatay Akademi Orkestrası’na, Nilüfer Oda Orkestrası da eşlik etti. Konserde seslendirilen eserler izleyenlere muhteşem anlar yaşattı.

Konserin son bölümünde Nilüfer Çoksesli Koro da sahneye çıkarak Hatay Akademi Orkestrası’na eşlik etti. Sanatta dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı gecede, konsere katılanlar müziğin iyileştirici yönünü bir kez daha hissetti. Konser sonunda sahneye çıkarak Hatay Akademi Orkestrası şefi Ali Uğur, Çoksesli Koro şefi Göknur Yıldız ve Oda Orkestrası şefi Deniz Tan ile sanatçılara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu akşam müziğin birleştirici gücünü yüreklerimizde hissettik. Bu kötü günlerde müziğin iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı varmış. Dilerim korolarımızın bir araya geldiği gibi, bütün ülkemiz de dayanışmayla omuz omuza vererek kentlerimizin kültürel olarak da yeniden ayağa kaldırılmasını sağlar. Bu konserde sahne alan bütün müzisyenlerimizi yürekten kutluyorum, Antakya şarkılarını söylemeye devam edecek” diye konuştu.