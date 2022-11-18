Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de düzenlenen ‘Anneler Seminere, Çocuklar Atölyeye’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen ‘Anneler Seminere, Çocuklar Atölyeye’ etkinliğinin ilk gününde velilere ‘Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Nasıl Kazandırılır?’ konusunda bilgiler verildi. Programın diğer günlerinde ise alanında uzman eğitmenler, ‘X,Y,Z Kuşağı Nedir’ ve ‘Pandemi Sonrası Değişen Çocukluk: Anneler Anlatıyor’ temalarına değindi. Bunun yanı sıra anneleri seminerde olan çocuklar; oyun, el becerileri, masal ve ritim atölyelerinde doyasıya vakit geçirdi.

Program sayesinde annelerin sosyalleşme, öğrenme ve paylaşma imkanı bulduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm öğrenci ve anneleri, dönem boyunca sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri ile Koza Çocuk Akademi’nin programlarına katılmaya davet etti.