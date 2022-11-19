Anne ve oğlu sobadan zehirlendi

Bursa’da sobadan tüten duman sonucu zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırdı. Anne P.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesi Ahmet Vekik Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu ısınmak için yaktıkları soba, sabah saatlerine doğru tütmeye başladı. Zehirlenen Anne P. S. (55) ve oğlu B.S. (23) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Anne P.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu B.S.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.