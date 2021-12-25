Anne üretimi ürünler Medicana’da

Medicana Bursa Hastanesi, anne üretim atölyelerinden çıkan ürünleri hastane girişinde ziyaretçilerle buluşturdu.

Kanser hastalarına umut olmak hedefiyle Medicana Bursa Hastanesi bir LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı kuruluşu olan LSV Dükkân ürünlerinden oluşan yılbaşı hediyelerini hastane ana girişinde kurulan stantta ziyaretçilerle buluşturdu. Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı , ‘’Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. Yılbaşı sebebiyle gerçekleştirilen stanttan alınan her ürün kanser hastaları için yeni bir umut kaynağı oluyor. Sevgi paylaştıkça çoğalır, dertler ise paylaşıldıkça azalır. Hastalarımız ile bu mücadele için birlikteyiz’’ dedi.